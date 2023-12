Highlight-Videos, Social-Media-Präsenz, Abo-Preise Der Bundesliga droht ein Verlust der jungen Fußballfans

„Ich habe solche Highlight-Clips in der Vergangenheit auch schon für Jugendspieler von Borussia Mönchengladbach gemacht – so kam der Kontakt zu Brajan Gruda zustande. Der war auch total enttäuscht, dass das Video gelöscht wurde“, sagt Fuhs. Dass die DFL ihr Premiumprodukt Bundesliga und dabei vor allem die Live- und Highlight-Videos vor einer unrechtsmäßigen Nutzung im Internet schützen will, sei natürlich verständlich, diese strikte Handhabung werde aber zunehmend zu einem Problem für die Sichtbarkeit der Liga, meint der Student aus Köln. „Gerade in Zeiten, in denen Themen wie Auslandsvermarktung und Zielgruppenerschließung diskutiert werden, nimmt Kurzvideo-Content über TikTok, Instagram und Youtube einen immer größeren Stellenwert ein. Auf diese Weise muss man versuchen, die junge Generation anzusprechen“, so Fuhs.