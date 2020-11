DFL-Boss Seifert kritisiert Uefa : Situation für Ligen „nicht zu akzeptieren“

Frankfurt Acht Länderspiele im Herbst, zahlreiche Infektionen und ein Risikofaktor für die Clubs: DFL-Boss Christian Seifert verdeutlicht, wie sehr Nations League und Testspiele die Bundesliga gefährden.

In einem Gastbeitrag beim „Kicker“ (Donnerstag) schrieb der Funktionär: „Klar gesagt: Die derzeitige Situation ist aus Sicht der nationalen Ligen und ihrer Klubs nicht zu akzeptieren.“ Seifert bezog sich auf die insgesamt acht Länderspiel-Termine in diesem Herbst, bei denen sich mehrere Spieler von Bundesliga -Clubs mit dem Coronavirus infiziert haben und anschließend für ihre Vereine ausfielen.

Alexander Rosen, Sportchef der von Corona-Ausfällen besonders geplagten TSG 1899 Hoffenheim, sagte am Donnerstag: „Ich begrüße es sehr, dass er in diese Kerbe schlägt. Ich hätte mir aber gewünscht, dass so ein Statement nach außen vielleicht auch früher kommt. Gut, dass es jetzt so klar angesprochne wurde.“ Rosen hatte schon Mitte Oktober, als sein Club die ersten positiv getesteten Profis hatte, vor allem gegen Test-Länderspiele in der Pandemie gewettert und die Bundesliga zu Widerstand gegen die Abstellungen aufgerufen.