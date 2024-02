Problem für den DFB Wieso die Bayern-Krise kein gutes Signal für die EM ist

Im Sommer, wenn die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland stattfindet, darf in den Innenstädten auch bis spät in die Nacht noch laut gejubelt werden. Die Landesregierung wird die Nachtruhe verkürzen, damit die Fans beim Public Viewing die Siege der deutschen Nationalmannschaft ausgiebig feiern können. Beim Blick auf den Zustand des DFB-Teams drängt sich allerdings die Frage auf, ob es überhaupt einen Anlass zur Freude geben wird.