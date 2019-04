Nach Elfmeter-Diskussion : DFB wechselt Vierten Offiziellen bei Fortuna-Spiel

Frankfurt/Main Wegen der Diskussionen um den Elfmeterpfiff im DFB-Pokalhalbfinale hat der DFB die Schiedsrichteransetzung geändert. Robert Kampka, Videoassistent beim Spiel zwischen Bremen und Bayern, wird nicht als Vierter Offizieller in Düsseldorf fungieren.

Der Arzt aus Görlitz, bei der Partie am vergangenen Mittwoch Videoassistent, wird im Bremer Ligaspiel am Samstag bei Fortuna Düsseldorf (15.30 Uhr/Sky) als Vierter Offizieller kurzfristig durch Florian Heft (Neuenkirchen) ersetzt. „Die geänderte Schiedsrichteransetzung steht in Zusammenhang mit dem DFB-Pokalhalbfinale", teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf SID-Nachfrage mit.