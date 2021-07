Wegen Altersgrenze : Schiedsrichter Gräfe verklagt den DFB

Frankfurt/Main Aufgrund einer Altersgrenze des DFB, nach der Schiedsrichter bis zu einem maximalen Alter von 47 Jahren in der Bundesliga pfeifen dürfen, musste Manuel Gräfe in diesem Jahr seine Karriere beenden. Jetzt verklagt er den Deutschen Fußball-Bund.

Der langjährige Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe geht juristisch gegen den Deutschen Fußball-Bund vor. „Ich verklage den DFB wegen Altersdiskriminierung“, kündigte Gräfe in einem Interview des „Zeit Magazin“ an. „Der DFB nimmt mir das, was mir Freude macht. Natürlich gibt es auch finanzielle Verluste, ich werde versuchen, wenigstens diese geltend zu machen.“