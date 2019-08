DFB-Strafen : Klubs mussten 3,27 Millionen Euro zahlen

Frankfurt/Main Immer wieder müssen die Vereine der Bundesliga für das Fehlverhalten ihrer Fans Strafen zahlen. Sei es für das Zünden von Pyrotechnik oder das Werfen von Gegenständen. Und die Summer der Strafen steigt.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat in der vergangenen Saison Strafen in Höhe von insgesamt 3,27 Millionen Euro wegen des Fehlverhaltens der Fans ausgesprochen. Diese Summe errechnete der kicker beim Auswerten der Sanktionen für die Klubs der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga. In der Spielzeit 2017/18 waren es „nur“ 2,07 Millionen gewesen. Das Geld wird für gemeinnützige Zwecke verwendet.