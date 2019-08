Der Neue aus Freiburg : Keller ist eine clevere Wahl als DFB-Präsident

Meinung Düsseldorf Der Deutsche Fußball-Bund hat kräftig daran gearbeitet, sich seinen Ruf komplett zu ruinieren. Von Fritz Keller darf man sich Besserung versprechen.

Der DFB ist ein mächtiges Konstrukt, mehr als sieben Millionen Mitglieder – so viele hat kein anderer Sportfachverband – sind unter dem Dach organisiert. Die meisten aufgrund einer Zwangsmitgliedschaft. Wer Mitglied in einem Fußballverein wird, ist auch beim DFB registriert. So erklären sich die Zuwachszahlen. Die Funktionäre haben keine Werbung für den Verband gemacht. Sommermärchen-Affäre, Posten-Geschacher, Gigantismus, abgehobene Führungskräfte bei der Nationalmannschaft. Es ist viel Vertrauen zerstört worden.