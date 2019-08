Nach verpasster Nachprüfung gesperrt : Liga-Start ohne Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus

Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus bei einem Spiel in der vergangenen Saison. (Archivfoto). Foto: dpa/Torsten Silz

Frankfurt/Main Die Saison in der Ersten Bundesliga beginnt ohne die einzige Schiedsrichterin der Liga. Bibiana Steinhaus konnte auch an der Nachprüfung für Schiedsrichter nicht teilnehmen. Die Referees müssen dort ihre Fitness unter Beweis stellen.

Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus hat eine Nachprüfung in der Sportschule Kaiseraus, bei der ihre Fitness für den Einsatz in der Fußball-Bundesliga getestet werden sollte, abgesagt. Einen entsprechenden Bericht der „Bild“ am Freitag bestätigte der Deutsche Fußball-Bund.