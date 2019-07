DFB : Aytekin und Wozniak als Schiedsrichter des Jahres ausgezeichnet

Frankfurt/Main Die beiden Bundesliga-Schiedsrichter Deniz Aytekin und Marina Wozniak sind vom deutschen Fußball-Bund ausgezeichnet worden.

Deniz Aytekin und Marina Wozniak sind vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) erstmals als Schiedsrichter des Jahres ausgezeichnet worden. Das Duo gehört seit 2004 dem Kreis der DFB-Referees an und wird am Freitag während eines feierlichen Abends im Schiri-Trainingslager in Grassau geehrt.