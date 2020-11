Klage erneut abgewiesen : DFL muss für Polizeieinsatz bei Hochrisikospiel zahlen

Polizeikräfte sichern den Eingang zum Gästeblock am Weserstadion. Foto: dpa/Christian Charisius

Bremen Empfindliche juristische Niederlage für die Deutsche Fußball Liga: Das Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen hat die Klage der DFL gegen den Gebührenbescheid für ein sogenanntes Hochrisikospiel im April 2015 im Weserstadion erneut abgewiesen.

Das Land Bremen hatte von der DFL eine Beteiligung an den Kosten für ein sogenanntes Hochrisikospiel zwischen den Bundesligavereinen Werder Bremen und Hamburger SV gefordert, bei denen die Polizei 2015 wegen der Gefahr von Krawallen mit besonders vielen Beamten im Einsatz war. Das Bremer OVG entschied in der Sache bereits einmal, anschließend ging die Sache allerdings noch bis zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.