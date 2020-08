Rücktritte von Höwedes, Schürrle, Jansen : Fußball nimmt Fußballern die Lust am Fußball

Meinung Düsseldorf Die jüngsten Rücktritte der Nationalspieler André Schürrle und Benedikt Höwedes zeigen, dass die Liebe zum Spiel im Laufe der Karriere verloren gehen kann. Es ist eine beängstigende Tendenz. Und eine, an der das System Fußball die Schuld trägt.

Mit der Karriere als Fußballprofi ist es so eine Sache. Erst hat man alle Hände voll zu tun, eine Karriere auf die Beine zu stellen, und gegen Ende türmt sich schließlich noch ein großes Hindernis auf: der richtige Rückzug. Als André Schürle und kurz danach Benedikt Höwedes nicht erst in biblischem Kicker-Alter ihren Rücktritt bekanntgaben, wurde offensichtlich, dass es ihn nicht gibt: den optimalen Rückzug. Im Gegenteil: Die Profis können fast nur verlieren. Kritisieren sie im Rückblick das System Profifußball, hält ihnen Volkes Stimme dagegen, wie gut sie in genau diesem System verdient haben. Und wenn sie in der Wahrnehmung zu sehr ins Jammern abdriften, gelten sie als Waschlappen. Was also macht den Schlusstrich unter eine Fußballer-Laufbahn heute so schwierig?

Die Öffentlichkeit bekommt immer öfter den Eindruck, dass vielen Spielern die unbedingte Leidenschaft, kicken zu wollen, bereits mit Ende 20, Anfang 30 abhanden gekommen zu sein scheint. Unabhängig davon, ob sie wie Schürrle oder Höwedes ihre Karriere beenden, oder mit einem letzten dicken Vertrag noch einmal abkassieren. Oft steht ihnen dabei sicherlich auch das eigene Ego im Weg – wenn die Spieler merken, dass es sportlich nicht mehr für die erste Reihe reicht.

Für gewöhnlich lernen Fußballprofis im Laufe ihrer Karriere in diesem Geschäft – vielleicht auch unbewusst –, dass es vor allem um sie selbst geht, erst danach um die Mannschaft oder gar um den Sport. Kommen Spieler wie Schürrle oder Höwedes dann an einen Punkt in ihrer Karriere, an dem sie dies reflektieren, an dem sie nicht mehr wissen, wofür sie das alles noch machen, dann treten sie möglicherweise früh zurück. Zu früh?

Als Rudi Völler 2015 Marcell Jansen für dessen Rücktritt mit 29 Jahren attackierte und den berühmten Satz sagte, Jansen habe „den Fußball nie geliebt“, hatte er Unrecht. Einem Profi zu unterstellen, er liebe seinen Sport nicht, war und ist immer noch anmaßend. Viele Profis haben vielmehr ganz einfach verlernt, den Sport zu lieben.

An dieser Stelle lohnt sich ein Blick in die nordamerikanische Basketball-Liga NBA. Veteranen wie Dirk Nowitzki, Vince Carter, LeBron James oder Dwyane Wade schleppen oder schleppten ihre geschundenen Körper auch mit knapp 40 Jahren noch aufs Parkett – trotz riesigen Krankenakten, Abertausender Flugkilometer und bis zu 100 Spielen pro Saison. Nicht weil sie das Geld brauchen – allein die vier genannten haben in ihrer Karriere zusammen fast 900 Millionen Dollar eingenommen –, sondern allein „for the love of the game“, wie der Amerikaner sagen würde. Aus Liebe zum Spiel.

Diese Mentalität scheint es im Fußball kaum noch zu geben. Hört man Jansen, Höwedes oder Schürrle zu, wird klar, wie sehr sie dieses Geschäft in den vergangenen Jahren angewidert haben muss, so dass sie ihre Liebe zum Spiel verloren haben – gerade bei einem Typen wie Höwedes, der während seiner Zeit als Schalke-Kapitän so viel Identifikation und Leidenschaft verkörperte, dass Zuschauer auf der Tribüne Gänsehaut bekommen konnten.