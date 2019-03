Verband geht neue Wege: DFB will bei Talentförderung von Feuerwehr lernen

Frankfurt am Main Der deutsche Fußball hat Nachholbedarf bei der Ausbildung eigener Talente. Der Verband geht nun völlig neue Wege.

Der Deutsche Fußball-Bund holt sich für die Talentförderung auch Anregungen außerhalb des Sports. „Wir hatten zum Beispiel jemanden aus einer Spezialeinheit der Feuerwehr zu Gast, der Menschen aus Autowracks oder brennenden Häusern rettet. Er hat uns erzählt, wie er mit Entscheidungen in Stresssituationen umgeht. All die Erkenntnisse fließen in unsere Überlegungen ein, um den deutschen Fußball und seine Talententwicklung voranzubringen“, nannte Meikel Schönweitz, Cheftrainer U-Nationalmannschaften beim DFB, in einem Interview bei „t-online.de“ eines von mehreren Beispielen.