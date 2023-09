Reform im Nachwuchsbereich „Demnächst auch ohne Ball?“ – DFB-Boss kontert Kritik von Watzke

DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke hat die vom Deutschen Fußball-Bund geplanten Reformen im Nachwuchsbereich scharf kritisiert. „Unfassbar und für mich nicht nachvollziehbar“, sagte der 64-Jährige, der in Personalunion auch Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball Liga und Geschäftsführer von Borussia Dortmund ist, am Mittwochabend beim DUP Unternehmertag in Essen. Watzke kündigte eine Reform der Reform an: „Das haben wir gerade beschlossen.“ Der neue DFB-Sportdirektor Hannes Wolf bestätigte das in dieser Form am Donnerstag nicht.