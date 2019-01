Hinteregger auf Leihbasis von Augsburg nach Frankfurt



Eintracht Frankfurt hat Innenverteidiger Martin Hinteregger vom Liga-Konkurrenten FC Augsburg ausgeliehen. Hinteregger war nach seiner deutlichen Kritik an Trainer Manuel Baum beim FCA aussortiert worden. "Martin ist ein robuster und stabiler Spieler, der seine Qualitäten in der Bundesliga sowohl beim FC Augsburg als auch bei Borussia Mönchengladbach unter Beweis gestellt hat", sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic in einer Vereinsmitteilung. "Wir sind der Überzeugung, dass er uns in den sehr anspruchsvollen kommenden Wochen helfen kann."