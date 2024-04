Streaminganbieter beklagt Ungleichbehandlung Fragen und Antworten zur Aussetzung der DFL-Auktion

Hier muss spekuliert werden. Es erscheint aber nicht weit hergeholt, dass die DFL als „gebranntes Kind“ auf Nummer sicher gehen will. In der Vergangenheit gab es schließlich schon mehrmals das Szenario (Kirch-Pleite, Arena-Aus, Eurosport-Ausstieg), dass sich die DFL nicht auf einen Käufer verlassen konnte und in die Krise schlitterte. Deshalb ist es nachvollziehbar, dass der Ligaverband nicht den geringsten Zweifel an einer Finanzgarantie tolerieren möchte.