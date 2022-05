Von Andrich bis Upamecano : Das sind die Top- und Flop-Transfers der Saison 2021/2022

Düsseldorf Nach der Saison in der Fußball-Bundesliga bricht die Zeit der Bilanzen an. Jetzt lassen sich auch die Zugänge der vergangenen Spielzeit bewerten. Welche Spieler schlugen ein, welche floppten? Ein Überblick.

485,6 Millionen gaben die 18 Bundesligisten in der abgelaufenen Spielzeit für Neuzugänge aus. Besonders aktiv auf dem Transfermarkt war Hertha BSC – und dennoch muss der Klub am Donnerstag und am kommenden Montag in der Relegation gegen den Hamburger SV um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga bangen. Das liegt auch darin begründet, dass die zahlreichen Neuzugänge des Vereins nicht so gezündet hatten, wie man sich das an der Spree erhofft hatte.