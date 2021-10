Gladbach, Leverkusen und der BVB : Das sind die Gewinner in der Bundesliga seit der letzten Länderspielpause

Die Gewinner der bisherigen Saison: Bayer Leverkusen spielt stark auf. Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf Vier Spieltage sind seit der letzten Länderspielpause erst gespielt worden. Welche Klubs haben sich in dieser Zeit besonders gut präsentiert? Wir haben uns das einmal angeschaut.

Gerade einmal sieben Spieltage sind in der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga gespielt – und schon zum zweiten Mal müssen die Trainer ihre Spieler für eine Nationalmannschaftsperiode abstellen. Dabei wurden nach der letzten Pause gerade einmal vier Spiele in der Liga gespielt. Aber welche Klubs konnten in dieser kurzen Zeit wirklich überzeugen?

Dass der FC Bayern nach jeder Länderspielpause liefern muss ist klar, aber dieser September ist der Bayern-Monat schlechthin gewesen. Drei Siege in der Liga, zwei in der Champions League, Offensivspektakel gegen Barcelona, Bochum und Kiew, 22 Tore in fünf Spielen. Doch die Niederlage in Frankfurt zerstört das Bild. Es kann aber auch eine extra Motivation sein, im Topspiel gegen Leverkusen eine Top-Leistung zu zeigen.

Der BVB hingegen war zwar auch erfolgreich, tat sich aber deutlich schwerer. Den knappen Siegen in Leverkusen und Istanbul folgte ein Torspektakel gegen Union. Ohne Haaland waren die Dortmunder im Borussen-Duell chancenlos und hatten auch Probleme gegen Sporting Lissabon und Augsburg. Letztendlich erarbeiteten sie sich aber zwei knappe Siege. Als nächstes empfangen Reus und Co. Mainz 05 und danach geht es in der Champions League nach Amsterdam. Zwei Pflichtsiege, was aber deutlich leichter gesagt als getan ist.

Der SC Freiburg spielt unterdessen, wie der SC Freiburg immer spielt: unauffällig – aber erfolgreich. Ungeschlagen stehen die Breisgauer auf dem vierten Tabellenplatz. Nach der Länderspielpause holten sie acht Punkte aus vier Spielen und kassierten dabei nur zwei Gegentore. Die nächsten Spiele gegen Leipzig und Wolfsburg kommen möglicherweise genau richtig, denn beide Teams strauchelten in letzter Zeit.

Die Kostenpflichtiger Inhalt Borussia aus Mönchengladbach konnte sich nach der Länderspielpause von ihrem Frust des schwierigen Saisonstarts gegen Bayern München, Bayer Leverkusen und Union Berlin befreien. Drei Siege konnten die Gladbacher verbuchen, einzig die vermeidbare Niederlage gegen Augsburg ist ein Dorn im Auge. Mit dem VfB Stuttgart empfangen sie als nächstes einen Gegner auf Augenhöhe.

