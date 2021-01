Am 7. Juli 2016 feierte Daum sein Comeback auf der großen Fußball-Bühne. Der rumänische Fußball-Verband gab an jenem Donnerstag bekannt, dass Daum die Nationalmannschaft übernimmt. Daum soll Rumänien nach dem Vorrunden-Aus bei der EM 2016 in Frankreich zur WM 2018 in Russland führen.



