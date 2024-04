Porträt Das ist Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann

Nagelsmann begann seine Spielerkarriere beim FC Issing und wechselte anschließend in die Jugendabteilung des FC Augsburg, in der er bis 2002 spielte. Anschließend wechselte er in die Jugend des TSV 1860 München. Dort war er Kapitän der U-17-Mannschaft und absolvierte in den Spielzeiten 2004/05 und 2005/06 31 Partien in der U-19-Bundesliga.