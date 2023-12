Nach Auseinandersetzungen in Fußballstadien „Besser als Schusswaffe“ – Innenminister verteidigt Pfefferspray-Einsatz

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ist gegen ein Verbot von Pfefferspray-Einsätzen durch die Polizei in Fußballstadien. Diese seien „absolut selten“ und „die absolute Ausnahme“, sagte Herrmann am Mittwoch dem Bayerischen Rundfunk. Wenn Gewalttäter nicht anders zur Vernunft zu bringen seien, sei das aber ein legitimes Mittel und „auf jeden Fall besser, als wenn in besonders brutalen Situationen die Schusswaffe eingesetzt werde“.