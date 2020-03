Fortuna-Spiel steht auf der Kippe : Paderborn-Trainer Baumgart unter Corona-Verdacht

Düsseldorf SC Paderborns Trainer Steffen Baumgart steht unter Corona-Verdacht. Sollte der Test positiv ausfallen, fällt das Spiel bei Fortuna Düsseldorf am Abend aus.

Nun hat es möglicherweise den ersten Bundesliga-Trainer erwischt: Steffen Baumgart, Coach des SC Paderborn, liegt in einem Düsseldorfer Hotel mit Fieber flach. Beim 48-Jährigen wurde ein Test auf das Coronavirus durchgeführt. Nach Informationen unserer Redaktion wird das Ergebnis zwischen 15 und 17.30 Uhr erwartet. Die „Bild“ hatte zuerst berichtet. Der Klub bestätigte am Mittag, dass Baumgart am Vormittag untersucht wurde und das Ergebnis im Laufe des Tages feststehen soll.