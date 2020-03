Historischer DFL-Vorschlag : Der deutsche Fußball ruht ab Dienstag

Frankfurt Die Corona-Pandemie hat auch den deutschen Fußball in die Knie gezwungen, ab der kommenden Woche soll vorerst der Ball ruhen. Zahlreiche Fragen sind ungeklärt.

Die Notbremse wird gezogen, der Profifußball in Deutschland kommt zum Stillstand - allerdings erst ab der nächsten Woche. Das Präsidium der Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Freitag in einer historischen Entscheidung vorgeschlagen, wegen der Corona-Pandemie den Spielbetrieb in der Bundesliga und 2. Liga ab dem kommenden Dienstag bis einschließlich 2. April auszusetzen.