Neuer Leitfaden : So plant die DFL die Fan-Rückkehr in die Stadien

Pappkameraden stehen während der Corona-Krise im Borussia-Park. Fans haben ein Spruchband aufgehangen (Symbolfoto). Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf In einem an alle Profiklubs verschickten Konzeptpapier hat die DFL erstmals klare Richtlinien für eine Zuschauerrückkehr in die Fußballstadien genannt. Wir fassen die wichtigsten Punkte zu Auslastung, Gästefans und Alkohol im Stadion zusammen.

Die Rückkehr der Fans in die Fußballstadien rückt näher: Die Deutsche Fußball Liga hat an die Vereine der Bundesliga und 2. Bundesliga einen Leitfaden zur Wiederzulassung von Zuschauern in die Stadien verschickt. Wie die DFL am Mittwoch mitteilte, wolle man damit die Klubs bei der Erarbeitung standort-individueller Konzepte unterstützen. „Der Leitfaden dient als Orientierung für die Grundstruktur der zu erstellenden Konzepte und beinhaltet zahlreiche zu berücksichtigende Aspekte“, hieß es in der Mitteilung. Er sei dem Bundesgesundheitsministerium vorab zur Bewertung vorgelegt worden. Ein Ministeriumssprecher sagte in Berlin, das DFL-Konzept berücksichtige „wesentliche Aspekte des Infektionsschutzes“.

Die wichtigsten Punkte des Konzepts: