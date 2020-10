Am Sonntag noch im TV-Studio : Sky-Experte Aogo mit Coronavirus infiziert

Dennis Aogo. Foto: dpa/Peter Steffen

Düsseldorf Ex-Nationalspieler Dennis Aogo hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gab er am Dienstag via Instagram bekannt. Am Sonntag saß der Sky-Experte noch im TV-Studio.

Der frühere Nationalspieler Dennis Aogo hat sich nach seiner Erkrankung an Covid-19 in Quarantäne begeben. Aogo und seine Ehefrau gaben die Infektion am Dienstag via Instagram bekannt. Beide beschrieben milde Symptome, wie Fieber oder Kopfschmerzen. Auch seine beiden Kinder seien erkrankt. Der Ex-Profi, der in der vergangenen Saison noch bei Hannover 96 unter Vertrag stand, ist seit dieser Spielzeit als Sky-Experte tätig.

Am Sonntag saß er mit Sky-Moderatorin Britta Hofmann noch im Studio. Sky teilte auf Anfrage unserer Redaktion mit: „Nachdem wir gestern vom positiven Corona Test von Dennis Aogo erfahren haben, haben wir selbstverständlich sofort alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen. An dieser Stelle wünschen wir der Familie Aogo eine rasche Genesung.“

Welche konkreten Konsequenzen das auf den Redaktionsablauf des Senders hat und ob Hofmann und weitere Mitarbeiter, die mit Aogo in Kontakt standen, sich in Quarantäne begeben mussten, ließ Sky offen.

Ende August hatte Aogo seine aktive Karriere beendet. Er machte zwölf Spiele im Trikot der DFB-Elf und wurde unter Joachim Löw bei der WM 2010 in Südafrika Dritter. Er stand in 257 Erstliga-Spielen für den SC Freiburg, den Hamburger SV, Schalke 04 und den VfB Stuttgart auf dem Rasen. Neben seiner Tätigkeit bei Sky ist er Co-Host beim Vodcast „Sektion Radioverbot“ und betreibt mit seiner Frau Ina den Podcast „Liebe hat (k)einen Preis“.

(RP)