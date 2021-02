„Mit zweierlei Maß gemessen“ : Lauterbach kritisiert Sonderstatus des Fußballs bei Corona-Regeln

Köln Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisiert den den Profifußball scharf. Er bemängelt Spielverlegungen ins Ausland, nennt die Einreise von infizierten Spielern als „Signal verheerend“, und bezeichnet den Vorstoß von Fußballern als Impf-Vorbilder als „höhnisch“.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sieht die augenscheinliche Sonderrolle des Fußballs in Zeiten von Pandemie, Lockdown und Einreisebeschränkungen höchst kritisch. Bezüglich der Flugreise des mit dem Coronavirus infizierten Bayern-Stars Thomas Müller von der Klub-WM in Katar nach München sagte der 57-Jährige bei Sport1: "Normalerweise wäre eine Reise mit bekannter Infektion natürlich undenkbar."

Müller war am Freitagabend und damit nur einen Tag nach seinem positiven Coronatest mit einer Ambulanz-Maschine von Doha nach Deutschland gebracht worden. Der Weltmeister von 2014 darf damit den Großteil seiner Quarantäne in seinem Zuhause absolvieren.

RB Leipzig etwa empfängt am Dienstag den FC Liverpool in Budapest, eine Woche später tragen in Ungarns Hauptstadt auch Borussia Mönchengladbach und Manchester City ihr Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League aus.