„Fußball muss für Symbolpolitik herhalten“ : BVB-Boss Watzke kritisiert Geisterspiele

Dortmund BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke kritisiert die erneuten Geisterspiele in der Bundesliga. Der 62-Jährige ist der Meinung, dass der Fußball für Symbolpolitik herhalten muss. Der Zuschauerausschluss trifft die Klubs hart.

In Dortmund könne man "8000 Zuschauer mit unserer Infrastruktur so verteilen, dass sie physisch so gut wie nichts miteinander zu tun haben", so Watzke: "Mit den 8000 Zuschauern bei uns wäre die Infektionsgefahr denkbar gering, und das weiß ja ehrlich gesagt auch jeder. Aber der Fußball muss für Symbolpolitik herhalten. Erklären Sie mir, warum Musicalhallen zweimal pro Tag mit 750 Menschen und einer Auslastung von 45 Prozent besetzt werden und in den großen Freiluftstadien keine Zuschauer zugelassen sind. Da fühlt man sich schon ein wenig im Stich gelassen."