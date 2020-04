Fußball muss warten : Politik vertagt Entscheidung über Bundesliga-Neustart

Berlin Ein möglicher Bundesliga-Neustart am 9. Mai dürfte nach einer erneuten Vertagung vom Tisch sein. Nun hoffen die DFL und die Klubs am kommenden Mittwoch auf ein Signal, um bis 30. Juni die Saison zu beenden.

Die Fußball-Bundesliga muss weiter auf ein klares Signal der Politik für den Neustart des Spielbetriebs warten. Eine Entscheidung über eine Wiederaufnahme der seit Mitte März wegen der Corona-Krise ausgesetzten Spiele in der 1. und 2. Bundesliga soll frühestens am 6. Mai fallen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die 16 Ministerpräsidenten haben nach Informationen aus Teilnehmerkreisen einen Beschluss über die Fortsetzung der gestoppten Bundesliga und des Vereinssports am Donnerstag vertagt.