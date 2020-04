Plan für stufenweise Öffnung : Landes-Sportminister halten Geisterspiele Mitte Mai für möglich

Bremen Die Sportminister der Bundesländer haben einen Entwurf für eine stufenweise Öffnung des Breiten- und Spitzensports aufgesetzt. Auch Spiele der Fußball-Bundesliga werden darin berücksichtigt - frühestens ab Mitte Mai.

Die Bundesländer wollen nach und nach den Trainingsbetrieb im Freizeit- und Breitensport wieder ermöglichen. Die Sportminister der Länder legten nach einer Sonderkonferenz am Montag den Entwurf für einen Stufenplan vor, der in einem ersten Schritt das Training im Freien wieder ermöglichen soll. Ein konkreter Termin wurde zunächst nicht genannt.

Mit einer Zulassung des Wettkampfbetriebs in sogenannten Kontakt- und Mannschaftssportarten rechnen die Sportminister dann erst in einem noch späteren Schritt. Die Fortsetzung des Spielbetriebs in der Fußballbundesliga, ebenfalls vor leeren Zuschauerrängen, halten die Länderminister ab Mitte oder Ende Mai wieder für vertretbar.