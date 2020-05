„Ordentlich zur Sache gegangen“ : Bremens Bürgermeister spricht von hitziger Debatte um Bundesliga

Bremen Bremens Bürgermeister hat einen Einblick in die gemeinsame Telefonschalte mit den Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel gegeben. Bei der Diskussion soll es hitzig zugegangen sein. Laut Bayerns Mnisterpräsident war die Abstimmung einstimmig.

In der Diskussion der Ministerpräsidenten über den Termin für den Re-Start der Bundesliga ist es nach Worten von Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) „ordentlich zur Sache“ gegangen. Man habe sich bei diesem Thema in der gemeinsamen Telefonschalte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in die Wolle gekriegt. Er habe auch diesmal keinen Hehl aus seiner Skepsis gegenüber Geisterspielen gemacht. Nach der Entscheidung habe er dann aber für einen Start am 20. oder 21. Mai geworben, sagte Bovenschulte am Mittwoch. Die Deutsche Fußball Liga und die überwiegende Zahl der Ministerpräsidenten hätten jedoch für den 15. Mai votiert. Als Kompromiss solle nun die DFL entscheiden.