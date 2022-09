„Über 200 Beleidigungen“ : Collinas Erben melden Twitter-Konto ab

Düsseldorf Woche für Woche haben „Collinas Erben“ auf Twitter strittige Szenen der Fußball-Bundesliga anhand des Regelwerks erklärt. Nachdem sie an diesem Wochenende in einer bisher nicht da gewesenen Dimension angefeindet wurden, zogen die Betreiber der Seite die Reißleine.

Der durch die Analyse von Schiedsrichter-Entscheidungen bekanntgewordene Account Collinas Erben hat sich wegen massiver Anfeindungen von Twitter zurückgezogen. „Wir sind so etwas durchaus gewöhnt, Fußball ist emotional, sowas muss man aushalten. Aber was gestern war mit über 200 Beleidigungen, Schmähungen, Herabwürdigungen - da muss man sich selbst schützen“, sagte Mitbegründer Alex Feuerherdt am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Mittlerweile ist das Twitter-Konto offline.