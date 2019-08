Kolumne Gegenpressing : In 127 Tagen ist wieder Winterpause

In 127 Tagen ist wieder Winterpause

Meinung Düsseldorf Die Bundesligasaison hat gerade erst angefangen und schon ist die Atmosphäre so aufgeheizt, dass von Leichtigkeit keine Rede mehr sein kann.

Es soll tatsächlich Zeiten gegeben haben, in denen dieser Satz gefallen ist: „Endlich ist die Sommerpause vorbei.“ Heutzutage ist man geneigt, zu folgender Formulierung überzugehen: „In 127 Tagen ist endlich wieder Winterpause.“ Vielleicht liegt es daran, dass es eigentlich nie eine Unterbrechung gegeben hat. Irgendwas war immer. Testspiel, Quatsch-Cup, Transfer-Theater. Dazu ist der Empörungsgrad deutlich angestiegen. Diskussionen sind nur noch selten möglich, weil sich die Lager allzu oft rigoros in Gegner und Befürworter teilen.

Dabei geht es ausdrücklich nicht um die rassistischen Äußerungen von Clemens Tönnies. Die sind und bleiben inakzeptabel. Gleichwohl muss man sich schon sorgenvoll die Frage stellen, wie mit so einem verbalen Fehltritt umgegangen wird. Tönnies ist da zuvorderst gefragt. Aber auch seine Gegner sollten zumindest die Frage erlauben, ob in Ton und Intensität nicht auch Grenzen überschritten werden. Das soll nichts von Tönnies’ Worten relativieren. In der Sache kann man standhaft bleiben. Und man kann sich dennoch um einen respektvollen Dialog ohne Lautsprecher bemühen.