Bewegende Trauerfeier für Christoph Daum „Wäre ein guter Bundestrainer gewesen, das sage ich mit reinem Gewissen“

Im Müngersdorfer Stadion in Köln versammelten sich die geballte Prominenz des Sports sowie zahlreiche Freunde und Fans, um sich von der Bundesliga-Ikone Daum zu verabschieden. „Christoph Daum ist nicht nur ein starkes Stück Bundesliga“, adelte DFB-Präsident Bernd Neuendorf die deutsche Trainer-Ikone in seiner elfminütigen Rede, „sondern auch eine der schillerndsten und spannendsten Charaktere des Fußballs in Deutschland.“ Daum, der am 24. August infolge einer Krebserkrankung verstorben war, habe stets das „Unmögliche möglich machen“ wollen, sein Leben sei „alles andere als langweilig gewesen“.