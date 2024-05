Stuttgart jubelt, Frankfurt hofft Bundesliga hat fünften Königsklassen-Startplatz sicher

Die beiden besten Nationen der Rangliste erhalten am Ende der Saison einen zusätzlichen Startplatz für die kommende Spielzeit in der Champions League, wenn die Königsklasse in Folge einer umfassenden Reform von 32 auf 36 Mannschaften aufgestockt wird. Zuletzt war die Bundesliga dank Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt in der Saison 2022/23 mit fünf Startern in der Champions League vertreten.