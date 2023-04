Schon 177 Gegentore So will Terzic einem Kreisliga-C-Verein helfen

Was er zu dem Team sage, das mit einem Punkt und 11:177 Toren auf dem letzten Platz der Kreisliga C Dortmund, Staffel 2, liegt, fragte ihn eine Journalistin auf der Pressekonferenz. „Dass das Torverhältnis noch positiv wird, wird eng“, sagte Terzic zunächst lachend. „Aber dort stehen sicher Freude, Zusammenhalt und Spaß am Fußball im Mittelpunkt. Nicht der Ergebnis-Druck, den wir aushalten müssen. Das ist es, was den Amateur-Fußball ausmacht“, erklärte er weiter: „Deshalb drücke ich den Jungs die Daumen, dass sie eine gute Zeit und auch Erfolgserlebnisse haben. Wir können ja mal unseren Torwarttrainer da hinschicken. Vielleicht kann er helfen.“