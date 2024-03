Sonderlob nach BVB-Sieg in München Hummels und Schlotterbeck senden „richtig gutes Signal“ an den DFB

Sebastian Kehl war bester Laune, kein Wunder. „Ich bin mega stolz auf diese Mannschaft“, sagte der Sportdirektor von Borussia Dortmund nach dem 2:0 (1:0) beim FC Bayern - dem ersten Sieg in München seit fast zehn Jahren. Und ein „guter Start“ in eine Phase, in der es für den BVB nun richtig zur Sache geht mit dem Viertelfinale in der Champions League und Duellen in der Bundesliga mit Stuttgart, Leverkusen und Leipzig.