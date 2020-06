„No Racism“ : BVB, Schalke, Köln und Borussia senden gemeinsame Botschaft

Anthony Modeste vom 1. FC Köln feiert nach seinem Tor. Der französische Stürmer zeigte nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:3 gegen RB Leipzig in der Fußball-Bundesligapartie am Montagabend demonstrativ seine helle Innenseite der rechten Hand und die dunkle Außenseite der linken Hand nebeneinander. Foto: dpa/Ina Fassbender

Köln Die Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln haben ein weiteres Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Vier Profis hatten bereits am vergangenen Spieltag gegen Polizeigewalt demonstriert.

Am Freitag veröffentlichten die vier Kontrahenten unter dem Motto "In den Farben getrennt, im Fußball vereint - No Racism" ein gemeinsames Video, welches den Torjubel der Spieler am vergangenen Wochenende zeigt. Schalkes Weston McKennie hatte als erster Bundesliga-Profi mit einer Armbinde mit Aufschrift auf den Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA hingewiesen, am Sonntag und Montag folgten Dortmunds Jadon Sancho, Gladbachs Marcus Thuram und Kölns Anthony Modeste, die bei ihren Toren mit einer Botschaft oder einer Jubelgeste ihre Solidarität bekundeten.