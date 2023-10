Krisen, Tiefpunkte, Entlassungen So schlimm steht es um die Profiklubs des Ruhrgebiets

Am besten geht es derzeit noch Borussia Dortmund. Der BVB ist zwar nach dem Meisterschaftsdrama vom Mai wieder ordentlich in die Runde gestartet, aber die gute Stimmung steht auf wackeligen Beinen. Nach den Unentschieden in der Frühphase der Saison gegen Bochum und Heidenheim wurde es schnell unruhig. In der Champions League droht schon nur aufgrund der Todesgruppe mit Newcastle, Paris Saint Germain und AC Mailand ein extrem frühes Europa-Aus. In der Bundesliga stimmen die Ergebnisse, aber die B-Note passt noch nicht.