Bundestrainer verpasst Bundesligaspiel : Löw bleibt auf der Autobahn liegen

Leverkusen Eigentlich wollte sich Joachim Löw das Bundesligaspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FSV Mainz live im Stadion anschauen. Der Bundestrainer schaffte es allerdings gar nicht bis ins Rheinland: Löw wurde von einer Autopanne gestoppt.

Ein Pannenhelfer erschien zwar nach geraumer Zeit und machte den Wagen wieder fahrbereit, allerdings hätte Löw den Anpfiff in der BayArena verpasst. So entschied sich der Weltmeister-Coach von 2014, nach Freiburg zurückzukehren.

Löw wollte in Leverkusen unter anderem Bayers Jungstar Florian Wirtz (17) in Augenschein nehmen. Dieser hatte sich zuletzt mit starken Leistungen auch für eine Nominierung in den A-Kader von Löw empfohlen.