NRW-Duell zum Start: Bayer Leverkusen eröffnet gegen Gladbach die Bundesliga-Saison

In der Bundesliga bestreitet immer der amtierende Deutsche Meister das Auftaktspiel. In diesem Jahr muss Bayer Leverkusen zum Rheinderby zu Borussia Mönchengladbach. Die Werkself bestreitet das Saisonauftaktspiel gegen die Fohlen am 23. August (20.30 Uhr/DAZN).