2015: FC Bayern München – Hamburger SV 5:0

Nach einer mühsamen ersten Halbzeit, in der Mehdi Benatia nach einer Standardsituation in der 27. Minute zum 1:0 für die Bayern trifft, kommen die Gastgeber nach der Pause so richtig ins Rollen. Thomas Müller trifft doppelt und ebnet damit den Weg zu einem gelungenen Saisonstart des Rekordmeisters.