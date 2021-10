Bundesliga kompakt : BVB schlägt Augsburg ohne Haaland – nächste Pleite für Hertha

Julian Brandt (2.v.r.)feiert sein Tor zum 2:1. Foto: AP/Martin Meissner

Düsseldorf Am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga zeigte der BVB auch ohne Top-Torjäger Erling Haaland ein Offensiv-Feuerwerk – musste gegen den FC Augsburg aber trotzdem noch zittern. Parallel verlor Hertha gegen Freiburg, Stuttgart schlug Hoffenheim souverän.

Borussia Dortmund - FC Augsburg 2:1 (1:1)

Borussia Dortmund bleibt zu Hause eine Macht. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose feierte beim mühsamen 2:1 (1:1) gegen den FC Augsburg saisonübergreifend den achten Heimsieg in der Fußball-Bundesliga in Serie und rückte damit zumindest vorübergehend bis auf einen Punkt an Tabellenführer Bayern München heran.

Raphael Guerreiro (10., Foulelfmeter) und Julian Brandt (51.) erzielten in Abwesenheit von Torjäger Erling Haaland die Treffer des BVB. Andi Zeqiri (35.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.

VfB Stuttgart - 1899 Hoffenheim 3:1 (1:0)

Der VfB Stuttgart hat nach schweren Wochen endlich den erhofften Befreiungsschlag in der Fußball-Bundesliga gelandet. Die Schwaben bezwangen die TSG Hoffenheim in einem emotionalen Baden-Württemberg-Derby verdient mit 3:1 (1:0) und feierten nach fünf Spielen wieder einen Dreier.

Die Verteidiger Marc Oliver Kempf (18.), dem bereits sein drittes Saisontor gelang, und Konstantinos Mavropanos (60.) mit einem starken Solo brachten den VfB auf die Siegerstraße. Roberto Massimo (81.) erhöhte auf 3:0, ehe Jacob Bruun Larsen (84.) noch eine Ergebniskorrektur gelang.

VfL Wolfsburg - Borussia Möchengladbach 1:3 (1:2)

Borussia Mönchengladbach hat den Auswärtsfluch in Wolfsburg gebrochen und erstmals seit 2003 bei den Niedersachsen gewonnen. Dank der Tore von Breel Embolo, Jonas Hofmann und Joe Scally gelang damit auch der erste Sieg in der Fremde in der laufenden Saison.

Hertha BSC - SC Freiburg 1:2 (0:1)

Hertha BSC steckt in der Fußball-Bundesliga wieder voll in der Krise. Offensiv äußerst zahnlose Berliner verloren am Samstag gegen den SC Freiburg 1:2 (0:1). Das Team von Trainer Pal Dardai verpasste somit nicht nur, sich für die 0:6-Pleite bei RB Leipzig zu rehabilitieren, sondern kassierte auch seine fünfte Niederlage im siebten Saisonspiel.