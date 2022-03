Bundesliga Kompakt : Bayern kommt in Hoffenheim nicht über ein 1:1 hinaus

Bayern Münchens Leroy Sane sitzt auf dem Spielfeld. Foto: dpa/Uwe Anspach

Düsseldorf Der deutsche Rekordmeister lässt in der Bundesliga weiter Federn. Das Remis in Sinsheim war bereits das zweite in Folge. Besser macht es der SC Freiburg, der gegen den VfL Wolfsburg gewinnt und weiter im Rennen um die Champions League bleibt. Derweil schafft der VfB Stuttgart in Berlin noch ein Last-Minute-Unentschieden.

TSG Hoffenheim - Bayern München 1:1 (1:1) Bayern München ist auf dem Weg zum zehnten Meistertitel in Folge erneut gestrauchelt. Der Spitzenreiter kam am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga nicht über ein 1:1 (1:1) bei der TSG Hoffenheim hinaus und musste damit das zweite Unentschieden nacheinander hinnehmen.

Robert Lewandowski (45.+3) traf für die Münchner, die mit ihrem 1934. Bundesliga-Spiel die bisherige Bestmarke von Werder Bremen eingestellt haben. Die Kraichgauer, für die Christoph Baumgartner erfolgreich war (32.), verpassten den fünften Sieg in Folge und damit die Einstellung ihres Klubrekords.

Union Berlin - VfB Stuttgart 1:1 (1:0) Der VfB Stuttgart hat im Abstiegskampf erneut viel Moral bewiesen: Die Schwaben kamen bei Union Berlin zu einem 1:1 (0:1), nachdem vor Wochenfrist Borussia Mönchengladbach niedergekämpft wurde.

Sasa Kalajdzic (90.) sicherte mit seinem Tor den wichtigen Zähler an der Alten Försterei, nachdem er fünf Minuten zuvor den Pfosten des Union-Tores getroffen hatte. Mit nun 23 Punkten steckt der VfB aber weiter im Tabellenkeller fest.

Taiwo Awoniyi traf per Handelfmeter (41.) für die Berliner, die aber ihre anvisierte 40-Punkte-Marke vorerst verpassten. Der Pokal-Halbfinalist hält sich aber weiter mit 38 Zählern im Tabellenmittelfeld.

SC Freiburg - VfL Wolfsburg 3:2 (2:0) Angeführt von den Kunstschützen Vincenzo Grifo und Nico Schlotterbeck hat der SC Freiburg seinem Coach Christian Streich ein ganz besonderes Geschenk zur Vertragsverlängerung gemacht. Die Breisgauer setzten sich verdient mit 3:2 (2:0) gegen den VfL Wolfsburg durch und träumen nach dem Rekordsieg ihres Trainers weiter von der Königsklasse.

Mit einem traumhaften Freistoß und einem sehenswerten Volleyschuss sorgte Grifo (7./44.) zunächst für eine klare Führung des Überraschungsteams. Max Kruse (52.) und Maximilian Arnold (84.) glichen für Wolfsburg aus, dann aber entschied Schlotterbecks Gewaltschuss (87.) das Spiel. Durch seinen 104. Bundesliga-Sieg mit dem Sport-Club schloss Streich in der Liste der Freiburger Rekordtrainer nun zu Volker Finke auf.

(lonn/SID)