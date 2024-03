Geht er oder bleibt er? Streich-Zukunft hält Freiburg in Atem

Die Zukunft von Trainer Christian Streich hält den SC Freiburg immer stärker in Atem. Der Coach des Fußball-Bundesligisten verwies auch nach dem 2:3 (1:2) am Sonntag gegen Spitzenreiter Bayer Leverkusen darauf, dass die Entscheidung am Montag öffentlich gemacht werden soll. „All das erfahren Sie morgen“, sagte Streich auf Nachfrage.