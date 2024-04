Abstiegskampf Wilde Schlussphase und kein Sieger zwischen Mainz und Köln

In Köln herrschte nach der Pleite gegen Darmstadt (0:2) bereits eine „Scheißegal-Stimmung“. Das Team solle „mit einer Leck-mich-am-Arsch-Mentalität“ frei aufspielen, forderte Timo Schultz. „Nicht reden, sondern liefern“, ergänzte Leiter Lizenzfußball Thomas Kessler. Mit drei Wechseln in der Startelf legten die Rheinländer vor 33.000 Zuschauern engagiert los, waren gleich giftig in den Zweikämpfen.