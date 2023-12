Njinmah schockt RB Werder Bremen knöpft Leipzig einen Punkt ab

Die von Personalsorgen geplagten Bremer hatten einen offensiven Ansatz gewählt. Werner war im Vergleich zum 2:2 bei Borussia Mönchengladbach zu Umbauten in seiner Dreierkette vor Torhüter Michael Zetterer gezwungen gewesen, er brachte mit Felix Agu und Njinmah aber auch zusätzlich ein Plus an Dynamik in seine Mannschaft.