0:2 gegen Werder VfB auch mit Labbadia in der Krise

Werder beendete dagegen im siebten Anlauf seine Negativserie gegen den VfB und festigte seinen sicheren Platz im Mittelfeld. Jens Stage sorgte vor 48.000 Zuschauern in der 59. Minute für das umjubelte 1:0 der Bremer. Marvin Ducksch (77.) legte sehenswert nach und sicherte den ersten Sieg in Stuttgart seit zehn Jahren. „Wir hatten am Anfang ein bisschen Probleme, mit dem 2:0 können wir sehr zufrieden sein“, sagte Vorbereiter Niclas Füllkrug glücklich.