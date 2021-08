„Würden uns Klage anschließen“ : Vollauslastung der Stadien für Bobic eine Frage der Zeit

Berlin Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC glaubt an eine Öffnung der Stadien ohne Zuschauerbeschränkung trotz der Corona-Pandemie. „Wir werden dahinkommen, dass wir alles öffnen.

Es ist nicht mehr aufzuhalten“, sagte der 49-Jährige am Sonntag in „Bild TV“. Zum Heimspiel seines Vereins gegen den VfL Wolfsburg waren am Samstag lediglich 18.241 Zuschauer ins Olympiastadion gekommen, 25.000 Personen waren zugelassen.