Bundesliga Viertes Spiel ohne Sieg für Union

Das änderte sich erst kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit. Omar Marmoush vergab in der 44. Minute freistehend die VfL-Führung, in der Nachspielzeit traf der Ägypter aus spitzem Winkel das Außennetz. Coach Niko Kovac klopfte seinem Stürmer beim Gang in die Kabine aufmunternd auf den Rücken.