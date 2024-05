Szenarien und Restprogramm So ist die Ausgangslage im Abstiegskampf der Bundesliga

Die Bochumer können zwar nicht mehr direkt absteigen, durch die 0:5-Klatsche gegen Bayer Leverkusen hat der VfL nun aber so ein schlechtes Torverhältnis, dass sowohl Mainz (mit einem Remis) als auch Union (mit einem Sieg) noch am Revierklub vorbeiziehen können, wenn Bochum am letzten Spieltag in Bremen verlieren sollte. Mit einem Remis oder Sieg bleibt der VfL sicher in der Liga.