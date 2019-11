Talfahrt gestoppt : Wolfsburg siegt bei Lieblingsgegner Frankfurt

Frankfurt Frankfurt ist für den VfL Wolfsburg auch in der Krise eine Reise wert: Mit dem vierten Erfolg bei der Eintracht nacheinander haben die Niedersachsen ihre Talfahrt vorerst gestoppt und den Anschluss an die internationalen Plätze wieder hergestellt.

Nach sieben Pflichtspielen ohne Sieg gewann der VfL am zwölften Spieltag der Fußball-Bundesliga trotz einer Halbzeit in Unterzahl mit 2:0 (1:0). Der Niederländer Wout Weghorst (19.) brachte die Gäste mit seinem neunten Pflichtspieltreffer in dieser Saison in Führung. Marcel Tisserand (45.+1) sah nach einem Ellbogen-Check kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit die Gelb-Rote Karte - ungeachtet dieser Hypothek erhöhte Joao Victor (65.) jedoch für die tapfer kämpfenden Wölfe.